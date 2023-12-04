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Дальнее зарубежье 04.12.2023 11:41

В Пентагоне заявили о необходимости резкого увеличения США производства систем борьбы с беспилотниками

Системы противодействия беспилотникам входят в список первостепенных потребностей вооруженных сил США, заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лапланте.

"Производство средств борьбы с БПЛА должно подскочить до небес", - приводит Defense news его слова с Форума национальной обороны имени Рейгана в штате Калифорния.

Он отметил, что наращивание производства таких систем столь же важно для США, как и увеличение выпуска снарядов калибра 155 мм. Лапланте напомнил, что уже неоднократно говорил руководителям американских компаний о необходимости обратить внимание на противодронные системы и беспилотники-камикадзе.

Он уточнил, Пентагон пока не знает, сколько именно систем нужно вооруженным силам, но вероятно, речь идет о тысячах единиц.

Лапланте пояснил, что большинство средств Пентагона, зарезервированных для программ беспилотников, предназначены для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, испытаний. Однако эти средства нужно перенаправить в промышленность для расширения производственных линий и выпуск техники в серьезных объемах.

Defense news отмечает, что подобные планы вряд ли удастся осуществить без полноценных ассигнований на год, одобренных Конгрессом США.

Тем не менее Пентагон уже развертывает такие системы в войсках. В то же время с середины октября, на фоне конфликта Израиля и группировки ХАМАС, силы США в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам, в том числе беспилотниками, запускаемыми местными военизированными группировками.

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Тэги: США, БЕСПИЛОТНИКИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, ПОТРЕБНОСТИ


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