Инфляция в Турции в ноябре ускорилась до 62% и обновила 11-месячный максимум

Инфляция в Турции в ноябре ускорилась до 62% в годовом выражении и достигла максимума за 11 месяцев, согласно данным Статистического института страны (Turkstat).

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал еще более значительный рост потребительских цен в прошлом месяце - на 63%. В октябре инфляция составила 61,4%.

Рост цен на коммунальные услуги в ноябре ускорился до 37,5% по сравнению с 26% месяцем ранее, на алкогольную и табачную продукцию - до 71,4% с 62%, одежду и обувь - до 40,7% с 39,2%, услуги связи - до 48,2% с 46,7%.

Тем временем подъем цен на продукты питания замедлился до минимальных за четыре месяца 67,2% с 72%, на транспортные услуги - до 70% с 72%.

В помесячном исчислении темпы инфляции снизились до 3,3% в ноябре с 3,4% в октябре.