Инфляция в Турции в июле ускорилась впервые за 9 месяцев

Инфляция в Турции в июле ускорилась впервые за девять месяцев из-за повышения налогов и ослабления курса нацвалюты.
Потребительские цены увеличились на 47,8% в годовом выражении по сравнению с подъемом на 38,2% в июне, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat).
Коммунальные услуги в прошлом месяце подорожали на 19,3% (в июне - на 14,8%), транспортные - на 43,4% (21%), медицинские - на 75,9% (65,7%). Рост стоимости мебели и бытовой техники ускорился до 50,1% с 43,2%.
Цены на продукты питания подскочили на 60,7%, это максимальный подъем за последние четыре месяца (в июне они повысились на 53,9%).
Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов, энергоносителей, табачной продукции и золота, в июле составила 56,1% против 47,4% месяцем ранее, сообщает Turkstat.
Потребительские цены в Турции в прошлом месяце увеличились на 9,5% по сравнению с июнем, что стало самым значительным подъемом с декабря 2021 года.
Турецкая нацвалюта в четверг торгуется около 26,99 лиры за $1 по сравнению с 26,96 лиры на закрытие предыдущей сессии. Турецкий фондовый индекс BIST 100 вырос с открытия рынка на 1,3%.
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