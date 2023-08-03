Инфляция в Турции в июле ускорилась впервые за 9 месяцев

Инфляция в Турции в июле ускорилась впервые за девять месяцев из-за повышения налогов и ослабления курса нацвалюты.

Потребительские цены увеличились на 47,8% в годовом выражении по сравнению с подъемом на 38,2% в июне, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat).

Коммунальные услуги в прошлом месяце подорожали на 19,3% (в июне - на 14,8%), транспортные - на 43,4% (21%), медицинские - на 75,9% (65,7%). Рост стоимости мебели и бытовой техники ускорился до 50,1% с 43,2%.

Цены на продукты питания подскочили на 60,7%, это максимальный подъем за последние четыре месяца (в июне они повысились на 53,9%).

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов, энергоносителей, табачной продукции и золота, в июле составила 56,1% против 47,4% месяцем ранее, сообщает Turkstat.

Потребительские цены в Турции в прошлом месяце увеличились на 9,5% по сравнению с июнем, что стало самым значительным подъемом с декабря 2021 года.

Турецкая нацвалюта в четверг торгуется около 26,99 лиры за $1 по сравнению с 26,96 лиры на закрытие предыдущей сессии. Турецкий фондовый индекс BIST 100 вырос с открытия рынка на 1,3%.