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Макроэкономика 03.01.2024 16:00

Инфляция в Турции в декабре ускорилась до максимума за 13 месяцев

Темпы роста потребительских цен в Турции в декабре ускорились до максимума за тринадцать месяцев, с ноября 2022 года.

Инфляция составила 64,8% по сравнению с 62% в ноябре, по данным статистического института страны (Turkstat).

При этом аналитики в среднем прогнозировали еще более значительное ускорение - до 65,1%, сообщает Trading Economics.

Цены на коммунальные услуги в декабре повысились на 40,4% (месяцем ранее - 37,5%), на транспортные услуги - на 77% (на 70%), на гостиницы, кафе и рестораны - на 93,2% (на 92,9%). Продукты питания подорожали на 72% по сравнению с 67,2% в ноябре.

Между тем в помесячном исчислении инфляция ослабла до 2,9% в декабре с 3,3% в ноябре.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов, энергоносителей, табачной продукции и золота, в декабре составила 70,6% против 69,9% месяцем ранее, сообщает Turkstat. Это максимальные темпы подъема с начала ведения расчетов в 2004 года.

Цены производителей (индекс PPI) в Турции в прошлом месяце повысились на 44,2% за год и на 1,1% относительно ноября.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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