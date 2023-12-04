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ТЭК 04.12.2023 16:53

ТЭO проекта Black Sea Energy планируют подготовить к концу 2024г – Минэнерго Азербайджана

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта создания «Коридора «зеленой» энергии Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия» (Black Sea Energy) планируется подготовить к концу 2024 года, сообщает Минэнерго Азербайджана.

По информации ведомства, реализация данного проекта обсуждалась на встрече министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

«Шахбазов и Симсон обсудили шаги, направленные на создание коридора зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией. Было отмечено, что в ближайшее время будет создано совместное предприятие для реализации данного проекта, а до конца следующего года планируется завершить подготовку ТЭО», - подчеркивается в информации.

Шахбазов также проинформировал Симсон о возможности передачи по Black Sea Energy электроэнергии из стран Центральной Азии и о сотрудничестве Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в этом направлении. «Стороны подчеркнули, что расширение коридора «зеленой» энергии обеспечит не только диверсификацию источников поставок энергии в ЕС, но и внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности», - отмечается в сообщении.

Минэнерго подчеркивает, что на встрече также обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов газа из Азербайджана в ЕС. «В связи с этим Шахбазов подчеркнул важность подписания долгосрочных контрактов на поставку газа, развития инфраструктуры для таких поставок и тесной координации с ЕС в этом направлении. Стороны также обменялись мнениями по очередному заседанию Консультативного совета Южного газового коридора (в 2024г – ИФ)», - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. В июне 2023 года было объявлено о присоединении к проекту и Болгарии. Кроме этого, свой интерес к участию в проекте выразила и Сербия.

Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

Строительство кабеля займет 3-4 года.

Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЕС, ПРОЕКТ, ТЭО


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