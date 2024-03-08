Участники проекта морского гуманитарного коридора в Газу объявили о намерении открыть этот путь снабжения

Еврокомиссия (ЕК), Кипр, ОАЭ, США и Великобритания в совместном заявлении в пятницу одобрили активацию морского коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Гуманитарная ситуация в секторе Газа катастрофическая: ни в чем не повинные палестинские семьи и дети отчаянно нуждаются в предметах первой необходимости. Вот почему сегодня Европейская комиссия, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Республика Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и США объявляют о своем намерении открыть морской коридор для доставки столь необходимых дополнительных объемов гуманитарной помощи морем", - говорится в документе, который ЕК опубликовала в пятницу в Брюсселе.

В совместном заявлении отмечается, что лидерство Кипра в создании инициативы "Амальтея", предусматривающей механизм безопасной доставки помощи с острова в сектор Газа по морю, сыграло важную роль в обеспечении возможности совместных усилий государств по запуску морского коридора.

Авторы заявления сообщают, что эта модель будет использоваться ими во взаимодействии со старшим координатором ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа Сигрид Кааг, на которую возложена задача содействия, координации, мониторинга и проверки потока помощи в Газу в соответствии с резолюцией 2720 Совета Безопасности ООН.

В документе сказано, что США объявили об отправке чрезвычайной миссии американских военных для создания временного причала в секторе Газа в координации с гуманитарными партнерами и другими странами, чтобы обеспечить доставку значительных объемов помощи по морю. Эти усилия будут тесно координироваться с правительством Израиля.

Участники проекта признают, что "доставка гуманитарной помощи непосредственно в Газу по морю будет сложной задачей", и они "будут продолжать оценивать и корректировать свои усилия, чтобы обеспечить максимально эффективную доставку помощи".

В пятницу председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен побывала на Кипре по случаю подготовки запуска морского гуманитарного коридора для сектора Газа и объявила о возможных сроках его открытия. "Мы запускаем этот кипрский морской коридор вместе: Кипр, Европейский союз, Объединенные Арабские Эмираты и США. (...) Сейчас мы очень близки к открытию коридора, это произойдет в субботу или воскресенье", - сказала глава ЕК в ходе совместной с президентом Кипра Никосом Христодулидисом пресс-конференции, которую транслировала телевизионная служба ЕС.

"Мы знаем о трудностях, с которыми приходится сталкиваться на сухопутных границах в секторе Газа, будь то через пограничный переход Рафах или через иорданский дорожный коридор. Вот почему сегодня Республика Кипр, Европейская комиссия, ОАЭ и Соединенные Штаты, конечно, при поддержке других важных партнеров, объявляют о своем намерении открыть морской коридор для доставки столь необходимых дополнительных объемов гуманитарной помощи морским путем", - заявила фон дер Ляйен.