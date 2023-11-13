Израиль не должен оккупировать Газу, параметры палестинской администрации должен определить Совбез ООН - Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС по иностранным делам согласился с предложенными им рамочными условиями, определяющими параметры поиска мирного решения на Ближнем Востоке.

Как сказал он на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, не должно быть принудительного переселения палестинцев за пределы Газы, территория сектора не может быть сокращена и оккупирована Израилем, ХАМАС не должен вернуться в Газу.

Также, как отметил Боррель, вопрос урегулирования в Газе не может быть отделен от общей проблемы Палестины. Главный дипломат ЕС считает, что необходим поиск политических субъектов, которые возьмутся работать над решением этой проблемы. "Прежде всего, мы считаем, что палестинская администрация должна вернуться в Газу", - сказал он, оговорившись, что пока имеет в виду "некую палестинскую администрацию", а не конкретную. Ее состав и параметры, уточнил Боррель, должны быть определены Советом безопасности ООН.

Решения по администрации, на взгляд Борреля, должны приниматься с привлечением арабских стран и с обязательствами с их стороны, администрация должна пользоваться широкой поддержкой.

"И нельзя обойтись только финансовыми обязательствами - просто выделить деньги на реконструкцию. Нет, надо активно содействовать строительству этого палестинского государства", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Он считает необходимым более активное участие ЕС в урегулировании в регионе, "особенно в том, что касается строительства палестинского государства". "Мы слишком устранились от решения этой проблемы, которое в конечном счете делегировали Соединенным Штатам. Я думаю, что Европа должна быть сильнее вовлечена, потому что в противном случае, если не будет найдено решение сейчас, нам предстоит пережить цикл насилия, которое будет переходить от поколения к поколению и от похорон к похоронам", - подчеркнул Боррель.

Он сообщил, что в ближайшую среду начинает серию визитов в регион и посетит Израиль, Палестину, Иорданию, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.