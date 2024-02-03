У стран ЕС нет единой позиции по Газе - Боррель

У ЕС нет единой позиции относительно операции Израиля в секторе Газа, что затрудняет коллективные действия по этой проблеме, заявил в субботу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Одни министры считают, что там нужно бессрочное перемирие, другие так не считают", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза.
Так Боррель объяснил неспособность ЕС в данном случае выработать общий подход к решению проблемы Газы. Он напомнил, что даже на голосованиях в ООН по кризису в Газе страны ЕС нередко занимают диаметрально противоположные позиции.
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