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Дальнее зарубежье 03.02.2024 23:31

У стран ЕС нет единой позиции по Газе - Боррель

У ЕС нет единой позиции относительно операции Израиля в секторе Газа, что затрудняет коллективные действия по этой проблеме, заявил в субботу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Одни министры считают, что там нужно бессрочное перемирие, другие так не считают", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза.

Так Боррель объяснил неспособность ЕС в данном случае выработать общий подход к решению проблемы Газы. Он напомнил, что даже на голосованиях в ООН по кризису в Газе страны ЕС нередко занимают диаметрально противоположные позиции.

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Тэги: ЕС, ГАЗА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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