Боррель призвал к прекращению огня в секторе Газа для доставки гумпомощи

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в субботу заявил, что необходимо добиться прекращения огня в секторе Газа с целью обеспечить поставки гуманитарной помощи в анклав.
"Крайне нужна передышка в боевых действиях для обеспечения гумпомощи", - написал Боррель в соцсети X.
"Газа полностью обесточена, она находится в изоляции, а тяжелые обстрелы продолжаются. В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ заявляют об отчаянной ситуации для жителей Газы, где нет электричества, еды, воды. Слишком много мирных жителей, включая детей, убиты. Это против международного гуманитарного права", - отметил он.
В то же время он осудил любые атаки против мирных жителей, включая неизбирательные ракетные обстрелы Израиля. Боррель призвал к немедленному без всяких условий освобождению всех заложников в секторе Газа.
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС.
В субботу министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил, что ЦАХАЛ приступила к новому этапу операции против ХАМАС.
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