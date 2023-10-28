Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7965 RUR   0.018 GBR   2.0635 TRY   0.0603

Цена на нефть

26.10 $/bbl +/- WTI 83.21 -2.18 Brent 87.93 -2.20

Дальнее зарубежье 28.10.2023 20:45

Боррель призвал к прекращению огня в секторе Газа для доставки гумпомощи

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в субботу заявил, что необходимо добиться прекращения огня в секторе Газа с целью обеспечить поставки гуманитарной помощи в анклав.

"Крайне нужна передышка в боевых действиях для обеспечения гумпомощи", - написал Боррель в соцсети X.

"Газа полностью обесточена, она находится в изоляции, а тяжелые обстрелы продолжаются. В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ заявляют об отчаянной ситуации для жителей Газы, где нет электричества, еды, воды. Слишком много мирных жителей, включая детей, убиты. Это против международного гуманитарного права", - отметил он.

В то же время он осудил любые атаки против мирных жителей, включая неизбирательные ракетные обстрелы Израиля. Боррель призвал к немедленному без всяких условий освобождению всех заложников в секторе Газа.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС.

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил, что ЦАХАЛ приступила к новому этапу операции против ХАМАС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ГАЗА, ПЕРЕМИРИЕ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Глава Евросовета счел атаку на госпиталь в Газе нарушением международного права ЕС утроит гуманитарную помощь Газе В ЕС сожалеют о срыве прекращения огня в секторе Газа ЕС требует расследования израильского обстрела школы ООН в секторе Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az