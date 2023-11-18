Только Палестинская автономия сможет управлять сектором Газа после окончания войны - Боррель

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что только Палестинская автономия сможет управлять сектором Газа после окончания войны между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Его слова приводит Reuters.

Дипломат подчеркнул, что ХАМАС больше не может контролировать палестинский анклав.

"Так кто же будет контролировать Газу? Я думаю, что единственный, кто может это сделать, - Палестинская автономия", - сказал Боррель на форуме "Манамский диалог" в Бахрейне.

В.Алиев