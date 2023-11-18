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Дальнее зарубежье 18.11.2023 16:00

Только Палестинская автономия сможет управлять сектором Газа после окончания войны - Боррель

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что только Палестинская автономия сможет управлять сектором Газа после окончания войны между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Его слова приводит Reuters.

Дипломат подчеркнул, что ХАМАС больше не может контролировать палестинский анклав.

"Так кто же будет контролировать Газу? Я думаю, что единственный, кто может это сделать, - Палестинская автономия", - сказал Боррель на форуме "Манамский диалог" в Бахрейне.

В.Алиев

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Тэги: ЕС, ГАЗА, ПАЛЕСТИНА


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