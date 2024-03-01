Участники проекта Black Sea Energy договорились о проведении тендера для выбора консультанта с целью создания СП по проекту

В рамках 2-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергии в Баку состоялось 6-е заседание с целью реализации «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии» (создание «Коридора «зеленой» энергии Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия», Black Sea Energy).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана на заседании принято решение провести тендер по определению консалтинговой юридической компании с целью создания совместного предприятия между операторами передающих систем 4-х стран для координации деятельности.
В ведомстве отметили, что компания CESI начала работу над подготовкой ТЭО проекта.
Ранее сообщалось, что соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии», подписанное в Бухаресте 17 декабря 2022 года. В 2023 году было объявлено о присоединении к проекту Болгарии.
Речь идет о строительстве подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.
Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.
Б.Рустамбеков
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