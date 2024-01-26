Глава ЕК уверена в правильности ставки на возобновляемые источники энергии

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в связи с обострением отношений ЕС с РФ на фоне событий в Украине Евросоюз, преодолевая энергетический кризис, вложил огромные средства в возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
"В прошлом году мы впервые произвели больше электроэнергии с помощью солнечной и ветровой энергии, чем с помощью газа. (...). Сегодня для нас очевидно: возобновляемые источники энергии не только полезны для климата, но и являются активом нашей независимости", - сказала председатель ЕК в пятницу на конференции в Гамбурге по защите климата.
"С 2030 года мы хотим производить 10 млн тонн чистого водорода каждый год и импортировать еще 10 млн тонн. Это амбициозно, но мы способны это сделать", - продолжила фон дер Ляйен.
По ее словам, в 2022 году мощности по производству солнечной энергии увеличились в ЕС не менее чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. В 2023-м эти мощности выросли еще на 40%. Это означает, указала глава ЕК, что развитие солнечной энергетики к 2030 году значительно опередит запланированный график.
То же самое, сообщила фон дер Ляйен, касается и ветровой энергетики. На уровне Евросоюза были значительно ускорены процедуры авторизации. В результате, например в Германии, в 2023 году было дано в три раза больше разрешений на ветровые электростанции, чем в предыдущем году. "Чем дешевле мы будем производить возобновляемую энергию, тем выгоднее будет производить альтернативное топливо для тяжелой промышленности и судоходства", - сказала председатель Еврокомиссии.
При этом она заявила, что задача ЕС в этой сфере далека от завершения. "2024 год станет решающим, так как эксперты ожидают дальнейшего роста экономической напряженности от Красного моря до Тайваньского пролива. Это также означает более частые сбои в цепочках поставок и большую волатильность на энергетических рынках. Международная конкуренция усиливается. Это новая норма, к которой мы должны адаптироваться. К этому добавляется рост экстремальных погодных явлений как последствий глобального потепления", - отметила глава ЕК.
В связи с этим она подчеркнула важность объединения усилий государств ЕС в областях развития и совершенствования энергетической инфраструктуры и внедрения цифровых инноваций с перспективой интеграции искусственного интеллекта в повседневное производство.
Фон дер Ляйен также связала наращивание внедрения возобновляемых источников энергии с созданием рабочих мест.
По ее данным, число работнинков в секторе солнечной энергетики в Европе увеличилось в 2022 году на 39% - до 650 тыс. человек. Прогнозы, сообщила глава ЕК, предсказывают создание 1,2 млн рабочих мест в 2027 году.
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