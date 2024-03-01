ЕС планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном в энергетике

ЕС рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном в сфере энергетики, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Азербайджан уже доказал, что является надежным партнером ЕС и играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Однако, нам нужно больше диалога и больше сотрудничества. В рамках сегодняшней встречи мы достигли ряда договорённостей. В их числе: увеличение объемов экспорта газа из Азербайджана в Европу до 20 млрд кубометров к 2027 году, а также необходимость повышение пропускной способности существующей газотранспортной инфраструктуры», - сказала Симсон на пресс-конференции в пятницу в Баку.

Она добавила, что Россия показала себя как ненадежный партнер по поставкам газа в Европу. «Мы сейчас работаем по трем направлениям: мы диверсифицировали маршруты поставок газа за счет Азербайджана, Норвегии и других стран. Кроме того, смогли привлечь дополнительные объемы газа и в то же время добились большой экономии в потреблении», - сказала еврокомиссар.

Симсон подчеркнула, что в ходе встречи (с министром энергетики – ИФ) также была достигнута договоренность по расширению сотрудничества с Азербайджаном на рынке электроэнергии. «В этой связи были подписаны 3 документа по развитию возобновляемых источников энергии в Азербайджане», - отметила еврокомиссар.

Азербайджан в 2023 год поставил в Европу 11,8 млрд кубометров газа.

Н.Аббасова