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ТЭК 05.12.2023 13:23

Казахстан намерен продлить запрет на вывоз ГСМ еще на полгода с 14 февраля 2024г

Казахстан намерен продлить ограничения на вывоз дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории страны еще на 6 месяцев, сообщила пресс-служба министерства энергетики.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00)", - отмечается в тексте проекта документа, опубликованного на сайте "Открытые нормативно-правительственные акты" для публичного обсуждения до 19 декабря.

В Минэнерго пояснили, что запрет будет введен с 14 февраля 2024 года. Прежний запрет был введен с 31 января по 31 июля 2023 года и в августе продлен еще на полгода.

Согласно документу, запрет не касается смазочных масел, ГСМ, вывозимых в бензобаках, а также авиатоплива для научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний при условии согласования с уполномоченным органом и наличия договора с организацией, проводящей испытания.

Запрет на вывоз бензина и других нефтепродуктов автотранспортом действует в Казахстане с января 2021 года и регулярно продлевается на полгода. Последний раз он продлевался на 6 месяцев с августа 2023 года. В феврале 2023 года запрет ужесточили - на 4 месяца запретили вывозить отдельные виды нефтепродуктов всеми видами транспорта. Запрет введен для того, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГСМ, ВЫВОЗ, ЗАПРЕТ


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