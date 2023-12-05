CVS Health ждет выручки не менее $366 млрд в 2024г

Американская CVS Health Corp., которой принадлежат одноименная сеть аптек и страховщик Aetna Inc., дала сильный прогноз для выручки на 2024 год, оказавшийся лучше ожиданий рынка.
Как сообщается в пресс-релизе компании, скорректированная прибыль в следующем году составит не менее $8,5 на акцию, выручка - не менее $366 млрд.
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, для скорректированной прибыли составляет $8,51 на акцию, для выручки - $344,5 млрд.
CVS по-прежнему ожидает, что в 2023 году скорректированная прибыль составит $8,50-8,70 на акцию, выручка - $351,5-357,3 млрд.
Руководство компании также рекомендовало повысить квартальные дивиденды на 10%, до 66,5 цента на акцию. Выплата дивидендов состоится 1 февраля, реестр акционеров закрывается 22 января.
Котировки акций CVS в ходе предварительных торгов во вторник растут на 2,9%. Капитализация компании с начала текущего года сократилась на 26,5%, до $88,13 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 19%.
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