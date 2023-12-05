США планируют оснастить подлодки противокорабельной версией крылатых ракет «Томагавк»

Соединенные Штаты планируют в следующем году начать оснащать свои ударные атомные подводные лодки противокорабельной версией крылатых ракет Tomahawk, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на менеджера программы в ВМС США капитана Джона Херси.
Планы ВМС США являются стремлением Вашингтона усилить возможности противостоять китайским вооруженным силам, в частности, в районе Тайваня, отмечает агентство.
По словам Херси, оснащение подлодок противокорабельной версией крылатой ракеты Tomahawk, которая традиционно использовалась для нанесения ударов по наземным целям, начнется после 1 октября 2024 года.
Ими будут оснащаться ударные атомные подводные лодки класса Los Angeles и Virginia, каждая из которых может нести до 12 ракет Tomahawks для поражения наземных целей, хотя некоторые новые версии подлодок класса Virginia могут нести 40 ракет.
Впервые крылатые ракеты Tomahawk были использованы в 1991 году в войне в Персидском заливе против Ирака.
Противокорабельными крылатыми ракетами Tomahawk также планируется оснащать надводные корабли ВМС США.
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