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Дальнее зарубежье 05.12.2023 21:32

США планируют оснастить подлодки противокорабельной версией крылатых ракет «Томагавк»

Соединенные Штаты планируют в следующем году начать оснащать свои ударные атомные подводные лодки противокорабельной версией крылатых ракет Tomahawk, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на менеджера программы в ВМС США капитана Джона Херси.

Планы ВМС США являются стремлением Вашингтона усилить возможности противостоять китайским вооруженным силам, в частности, в районе Тайваня, отмечает агентство.

По словам Херси, оснащение подлодок противокорабельной версией крылатой ракеты Tomahawk, которая традиционно использовалась для нанесения ударов по наземным целям, начнется после 1 октября 2024 года.

Ими будут оснащаться ударные атомные подводные лодки класса Los Angeles и Virginia, каждая из которых может нести до 12 ракет Tomahawks для поражения наземных целей, хотя некоторые новые версии подлодок класса Virginia могут нести 40 ракет.

Впервые крылатые ракеты Tomahawk были использованы в 1991 году в войне в Персидском заливе против Ирака.

Противокорабельными крылатыми ракетами Tomahawk также планируется оснащать надводные корабли ВМС США.

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Тэги: США, ПОДЛОДКИ, РАКЕТЫ, ОСНАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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