bp начала бурение первой добывающей скважины с новой платформы на АЧГ

Компания BP-Azerbaijan сообщила о начале бурения первой добывающей скважины с новой платформы «Центральный Восточный Азери» (ЦВА) на блоке Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия.

«Бурение первой добывающей скважины с платформы ЦВА началось 4 декабря», - отмечается в сообщении компании.

По информации компании, глубина скважины составит до 3188 метров. В целом, бурение займет около трех месяцев.

«Рады начать бурение первой скважины на платформе ЦВА Это позволит нам получить первую нефть с нее уже в начале 2024 года", - сказал региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось ранее, за 9 месяцев 2023 года на АЧГ добыто, в целом, 100 млн баррелей (14 млн тонн), что на 12,3% меньше показателя 9 месяцев 2022 года.

Проект ЦВА является следующим этапом разработки блока АЧГ. В рамках проекта планируется бурение 48 скважин, которое будет осуществлять компания TURAN Drilling Company.

Цель проекта ЦВА заключается в том, чтобы за счет бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов добиться ежесуточной добычи на пике до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. кубических футов газа.

Акционеры проекта разработки блока месторождений АЧГ 19 апреля 2019 года в Баку подписали окончательное инвестиционное решение по проекту ЦВА стоимостью $6 млрд, из которых порядка $3,2 млрд составляют расходы на строительные работы, остальное - расходы на разработку, включая бурение новых скважин.

Проект предусматривает строительство на глубине моря 137 метров новой добывающей и буровой платформы с жилблоком между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери".

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператора проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Р.Ахмедов