bp начала бурение первой добывающей скважины с новой платформы на АЧГ

Компания BP-Azerbaijan сообщила о начале бурения первой добывающей скважины с новой платформы «Центральный Восточный Азери» (ЦВА) на блоке Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия.
«Бурение первой добывающей скважины с платформы ЦВА началось 4 декабря», - отмечается в сообщении компании.
По информации компании, глубина скважины составит до 3188 метров. В целом, бурение займет около трех месяцев.
«Рады начать бурение первой скважины на платформе ЦВА Это позволит нам получить первую нефть с нее уже в начале 2024 года", - сказал региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, слова которого приводятся в сообщении.
Как сообщалось ранее, за 9 месяцев 2023 года на АЧГ добыто, в целом, 100 млн баррелей (14 млн тонн), что на 12,3% меньше показателя 9 месяцев 2022 года.
Проект ЦВА является следующим этапом разработки блока АЧГ. В рамках проекта планируется бурение 48 скважин, которое будет осуществлять компания TURAN Drilling Company.
Цель проекта ЦВА заключается в том, чтобы за счет бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов добиться ежесуточной добычи на пике до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. кубических футов газа.
Акционеры проекта разработки блока месторождений АЧГ 19 апреля 2019 года в Баку подписали окончательное инвестиционное решение по проекту ЦВА стоимостью $6 млрд, из которых порядка $3,2 млрд составляют расходы на строительные работы, остальное - расходы на разработку, включая бурение новых скважин.
Проект предусматривает строительство на глубине моря 137 метров новой добывающей и буровой платформы с жилблоком между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери".
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году.
Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператора проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
Р.Ахмедов
Официальный Баку обвинил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в открытой предвзятости к Азербайджану
Вертикальное планирование земельных работ в рамках проекта строительства села Туг обойдется в 0,7 млн манатов
Баку выступает за активизацию переговоров с Ереваном о делимитации границы – глава МИД Азербайджана
Парламент Азербайджана утвердил прожиточный минимум и «критерий нужды» на 2024г
Страны ЕС за 9 мес. нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 16%
Пограничники Азербайджана в ноябре задержали 38 нарушителей госграницы
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Глава Евросовета сократит визит в Китай, вернется в Брюссель для продолжения дискуссий по теме членства Украины в ЕС
ЕК придерживается своего предложения о помощи Украине в 50 млрд евро и ждет решения Совета ЕС
Из Южной Кореи Украина получила в 2023 году больше снарядов калибра 155 мм, чем от всей Европы в целом
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Поделись своим стилем с услугой «Dinlət» от «Nar»
Cкидочная кампания до 50% для новых предпринимателей от AccessBank-а
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире