Нефть ускорила рост

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти вечером во вторник в преддверии публикации данных о запасах в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,57 (0,73%) - до $78,6 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,54 (0,74%) и составили $73,58 за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник, в 21:30 мск, опубликует данные о запасах нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 декабря. Рынок в среднем ожидает падения резервов на 2,267 млн баррелей после снижения на 817 тыс. баррелей неделей ранее, отмечает Trading Economics. В среду официальные данные обнародует Минэнерго.