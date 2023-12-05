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Цена на нефть

04.12 $/bbl +/- WTI 73.04 -1.03 Brent 78.03 -0.85

ТЭК 05.12.2023 19:23

Нефть ускорила рост

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти вечером во вторник в преддверии публикации данных о запасах в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,57 (0,73%) - до $78,6 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,54 (0,74%) и составили $73,58 за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник, в 21:30 мск, опубликует данные о запасах нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 декабря. Рынок в среднем ожидает падения резервов на 2,267 млн баррелей после снижения на 817 тыс. баррелей неделей ранее, отмечает Trading Economics. В среду официальные данные обнародует Минэнерго.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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