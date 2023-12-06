США выделяют военную помощь Украине на $175 млн

Вашингтон выделяет очередной транш военной помощи Украине на сумму в $175 млн, говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в среду.
В нем отмечается, что в этом пакете используются "ограниченные ресурсы из тех, которые еще остаются доступными для помощи Украине". Пакет предусматривает поставки оружия и техники, включая боеприпасы для систем ПВО, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, противотанковое вооружение.
В заявлении также отмечается, что "если Конгресс не примет меры по одобрению запроса президента о дополнительном финансировании национальной безопасности, это будет один из последних пакетов помощи", которые США могут предоставить Украине.
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