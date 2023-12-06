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Дальнее зарубежье 06.12.2023 22:52

США выделяют военную помощь Украине на $175 млн

Вашингтон выделяет очередной транш военной помощи Украине на сумму в $175 млн, говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в среду.

В нем отмечается, что в этом пакете используются "ограниченные ресурсы из тех, которые еще остаются доступными для помощи Украине". Пакет предусматривает поставки оружия и техники, включая боеприпасы для систем ПВО, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, противотанковое вооружение.

В заявлении также отмечается, что "если Конгресс не примет меры по одобрению запроса президента о дополнительном финансировании национальной безопасности, это будет один из последних пакетов помощи", которые США могут предоставить Украине.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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