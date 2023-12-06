Страны G7 согласовали постепенный ввод ограничений на импорт российских алмазов

Страны G7 согласовали меры по ограничению импорта российских алмазов, первые из которых планируется начать вводить к 1 января 2024 года, говорится в заявлении G7, опубликованном канцелярией британского премьера.
"Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года. За этим последуют поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Ориентировочная дата старта этих ограничений - 1 марта 2024 года", - говорится в документе.
"Чтобы усилить эффективность этих мер, те страны G7, которые импортируют много необработанных алмазов, введут мощную систему отслеживания и сертификации таких алмазов внутри G7. Это будет сделано к 1 сентября 2024 года", - отмечается в нем.
В заявлении также указано, что страны G7 "остаются привержены ограничениям на экспорт всех товаров, которые чрезвычайно важны для российской военной и промышленной сферы", а также призывают "третьи стороны" придерживаться этих мер.
Согласно заявлению, "группа семи" на фоне наступления зимнего периода намерена нарастить усилия по оказанию гуманитарной помощи и поддержке энергетической инфраструктуры Украины.
Кроме того, в документе указано: "Мы будем обновлять наши меры и активизировать усилия в борьбе с обходом санкций".
Лидеры G7 также отметили, что будут "рассматривать все возможные варианты, чтобы помочь Украине получить компенсации от России". При этом они подчеркивают, что речь может идти только о вариантах, "которые не нарушают законодательство наших стран и принципы международного права".
О`Брайен сообщил, что обсудил с Байрамовым углубление отношений Вашингтона и Баку
Баку и Минск подтвердили готовность к дальнейшему расширению взаимодействия
Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном
Банк Канады ожидаемо сохранил базовую ставку на максимуме за 22 года
SOCAR и China Energy International Group Co обсудили совместные ВИЭ-проекты
Эстонская Enefit Green вложит 150 млн евро еще в один ветропарк в Литве
ИИ-стартап X.Ai Илона Маска начал инвестраунд на $1 млрд
Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations вложит около 60 млн манатов в создание фармпредприятия в Азербайджане
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Поделись своим стилем с услугой «Dinlət» от «Nar»
Cкидочная кампания до 50% для новых предпринимателей от AccessBank-а
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире