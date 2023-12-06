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Дальнее зарубежье 06.12.2023 23:06

Страны G7 согласовали постепенный ввод ограничений на импорт российских алмазов

Страны G7 согласовали меры по ограничению импорта российских алмазов, первые из которых планируется начать вводить к 1 января 2024 года, говорится в заявлении G7, опубликованном канцелярией британского премьера.

"Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года. За этим последуют поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Ориентировочная дата старта этих ограничений - 1 марта 2024 года", - говорится в документе.

"Чтобы усилить эффективность этих мер, те страны G7, которые импортируют много необработанных алмазов, введут мощную систему отслеживания и сертификации таких алмазов внутри G7. Это будет сделано к 1 сентября 2024 года", - отмечается в нем.

В заявлении также указано, что страны G7 "остаются привержены ограничениям на экспорт всех товаров, которые чрезвычайно важны для российской военной и промышленной сферы", а также призывают "третьи стороны" придерживаться этих мер.

Согласно заявлению, "группа семи" на фоне наступления зимнего периода намерена нарастить усилия по оказанию гуманитарной помощи и поддержке энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, в документе указано: "Мы будем обновлять наши меры и активизировать усилия в борьбе с обходом санкций".

Лидеры G7 также отметили, что будут "рассматривать все возможные варианты, чтобы помочь Украине получить компенсации от России". При этом они подчеркивают, что речь может идти только о вариантах, "которые не нарушают законодательство наших стран и принципы международного права".

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Тэги: G7, РОССИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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