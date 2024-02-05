G7 планирует ввести в конце февраля отдельный от ЕС пакет санкций против РФ

Страны G7 параллельно с ЕС введут ограничения против России, приуроченные ко второй годовщине начала военной операции в Украине, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"Меры координируются с союзниками по G7, каждый из которых, как ожидается, подготовит свой собственный пакет санкций перед годовщиной", - говорится в сообщении агентства.

Ранее в понедельник газета "Политико" со ссылкой европейских дипломатов сообщила, что в ЕС в рамках 13-го санкционного пакета в отношении РФ рассматривается идея ограничения на поездки российских дипломатов только по территории той страны, в которой они аккредитованы, а не по всей Шенгенской зоне.

Кроме того, Польское радио сообщило, что в рамках 13-го пакета в санкционный список ЕС могут попасть почти 250 персон и компаний.