Землетрясение зафиксировано у побережья Азербайджана

Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в акватории Каспийского моря у побережья Азербайджана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного 08:16 по Баку в четверг землетрясения находился в 69 км севернее Сумгаыта. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное". Геологическая служба США оценила магнитуду в 5,4.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».