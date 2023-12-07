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Это интересно 07.12.2023 08:54

Землетрясение зафиксировано у побережья Азербайджана

Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в акватории Каспийского моря у побережья Азербайджана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного 08:16 по Баку в четверг землетрясения находился в 69 км севернее Сумгаыта.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду в 5,4.

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Тэги: КАСПИЙ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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