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Дальнее зарубежье 07.12.2023 09:26

Израиль не ведет переговоры с ХАМАС, повлиять на освобождение заложников можно только силой

Израиль в настоящее время не ведет переговоры с ХАМАС, считает, что повлиять на освобождение заложников можно только силовыми методами, заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

"На данный момент никаких переговоров через посредников не ведется. Премьер-министр Израиля вывел переговорную группу из Катара. Единственный фактор, который может повлиять на возвращение наших заложников - жесткое применение военной силы", - сказал Гендельман "Известиям".

При этом Израиль не пойдет на повторение событий 2011 года, когда произошел несоразмерный обмен между сторонами конфликта, уточнил он. Тогда военнослужащий Армии обороны Израиля Гилад Шалит был освобожден в обмен на 1027 палестинских заключенных, напоминает издание.

В настоящее время, согласно уточненным данным, палестинские группировки из сектора Газа удерживают в заложниках 138 человек.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ПЕРЕГОВОРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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