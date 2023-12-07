Chevron планирует капиталовложения в размере $15,5-16,5 млрд на 2024г

Американская нефтекомпания Chevron Corp.планирует капиталовложения на 2024 год в размере $15,5-16,5 млрд, значительная часть которых придется на проекты в Пермском бассейне и в Мексиканском заливе.
Как говорится в пресс-релизе компании, инвестиции в разведку и добычу (upstream) в предстоящем году составят порядка $14 млрд. Две трети из этих средств будут распределены в США, в том числе, порядка $6,5 млрд пойдет на сланцевые проекты ($5 млрд в Пермском бассейне).
Порядка 25% бюджета в сегменте upstream компания планирует направить на проекты в Мексиканском заливе, в том числе, разработку нефтяного месторождения Anchor, добыча на котором должна начаться уже в 2024 году.
Капиталовложения в сегменте downstream (переработка и сбыт) составят порядка $1,5 млрд, из которых 80% придется на США.
В бюджеты обоих сегментов заложены инвестиции в общей сложности порядка $2 млрд на реализацию возможностей по снижению вредных выбросов.
"Мы ожидаем, что эти инвестиции будут способствовать долгосрочному росту свободного денежного потока компании и поддержат нашу цель увеличения отчислений в пользу акционеров", - заявил глава Chevron Майк Вирт, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Chevron планировала сохранять капиталовложения на уровне $14-16 млрд в год в период до 2027 года, однако после того, как компания объявила о покупке Hess Corp. в октябре, эти планы изменились.
Chevron рассчитывает закрыть эту сделку в первом полугодии 2024 года. После ее завершения ежегодные капиталовложения компании будут составлять $19-22 млрд, отмечается в пресс-релизе.
Акции Chevron подорожали на 0,2% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость опустилась на 21%.
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