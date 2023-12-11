Байрамов обсудил с помощником Мишеля отношения Азербайджан-ЕС, мирный процесс между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что обсудил в Брюсселе с главным советником по внешней политике главы Евросовета Шарля Мишеля Саймоном Мордью отношения Европейского союза (ЕС) и Азербайджана и перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном.
«Обсудили вопросы повестки отношений Азербайджана и ЕС, а также перспективы процесса нормализаций азербайджано-армянских отношений», - написал Байрамов в понедельник в соцсети «Х» (ранее твиттер).
Он добавил, что переговоры прошли на «полях» министерской встречи «Восточного партнерства» в Брюсселе.
Р.Керимов
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