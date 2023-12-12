Нефть дорожает после слабого роста накануне

Цены на нефть продолжают умеренно расти утром во вторник, восстанавливаясь после снижения на протяжении последних семи недель.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:07 составляет $76,54 за баррель, что на $0,51 (0,67%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты повысились в цене на 19 центов, до $76,03 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,54 (0,76%) и составили $71,86 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 9 центов - до $71,32 за баррель.

До этого обе марки завершали в минусе семь недель подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

Накануне нефть подорожала "из-за краткосрочной перепроданности на рынке фьючерсов" после того, как котировки WTI протестировали ключевой уровень сопротивления, сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. Поддержку рынку также оказало улучшение настроений инвесторов и спрос на рисковые активы, добавил он.

В то же время негативным фактором стали данные о том, что потребительские цены в Китае в ноябре упали на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами за три года. Дефляция в КНР отмечена по итогам второго месяца подряд, что говорит об ослаблении спроса на сырье для промышленного сектора, отмечает Market Watch.

"Мы видим, что в Китае рост ослабляется, Европа находится в рецессии или на грани рецессии, и экономика США тоже замедлилась, хотя и не столь существенно, как другие, - сказал аналитик JonesTrading Майк О`Рурк. - Вот почему цена WTI остается около $70 за баррель".