Доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов за 9 мес. превысили 2,7 млрд манатов

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в январе-сентябре 2023 года составили 2 млрд 705 млн 208 тыс. манатов ($1,59 млрд по текущему курсу – ИФ), что на 2,9% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В частности, доходы от деятельности магистральных нефтепроводов, включая Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), составили 813 млн 480,7 тыс. манатов ($478,5 млн – ИФ). По сравнению с показателем января-сентября 2022 года такие доходы сократились на 11,8%.

По данным правительства, за 9 месяцев 2023 года потери в сети магистральных нефтепроводом составили 2,8 тыс. тонн против 2,2 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года (рост на 27,3%).

Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана, включая Южно-Кавказскую трубопроводную магистраль (Баку-Тбилиси-Эрзерум –ИФ), в январе-сентябре 2023 года составили 1 млрд 891 млн 727,3 тыс. манатов ($1 млрд 112,8 млн - ИФ), рост по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 10,9%.

Потери в сети магистральных газопроводов по итогам 9 месяцев 2023 года составили 50,7 млн кубометров против показателя за аналогичный период прошлого года 35,5 млн кубометров (рост на 42,8%).

По магистральным нефтепроводам в январе-сентябре 2023 года транспортировано 29 млн 787,7 тыс. тонн нефти (рост на 8,3%), газопроводам – 29 млрд 430,7 млн кубометров газа (рост на 3,3%). При этом, в общем объеме прокачки нефти по магистральным нефтепроводам порядка 76,1% транспортировалось по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, а в объеме прокачки газа по магистральным газопроводам 55,8% пришлось на ЮКТМ.

Как сообщалось, доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в 2022 году составили 3 млрд 567 млн 157 тыс. манатов (рост на 17%). При этом доходы от деятельности магистральных нефтепроводов, составили 1 млрд 238 млн 913,7 тыс. манатов (рост на 3,4%), магистральных газопроводов - 2 млрд 328 млн 243,1 тыс. манатов (рост – на 25,7%).

Н.Аббасова