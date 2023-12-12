ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) получили первый поезд марки FLIRT швейцарской компании Stadler Rail Group, сообщил председатель АЖД Ровшан Рустамов.

«Мы уже получили первый из четырех поездов швейцарской компании Stadler Rail Group, которые должны быть доставлены в Азербайджан в 2023 году. Первый поезд в Баку, второй пересек границу», - сказал Рустамов журналистам во вторник.

По его словам, подготовка еще двух поездов для отправки в Азербайджан находится на завершающей стадии. «Поезда будут введены в эксплуатацию в марте 2024 года после завершения испытаний», - сказал Рустамов.

Он добавил, что в настоящее время завершается производство оставшихся шести поездов. «До конца 2024 года эти поезда также поступят в Азербайджан», - сказал глава АЖД.

Как сообщалось, согласно контракту, подписанному со Stadler 25 ноября 2019 года, АЖД в 2023-2024гг получит 10 одноэтажных поездов марки FLIRT, состоящих из пяти вагонов каждый.

Кроме того, 24 октября 2023 года АЖД и Stadler Rail Group подписали договор, предусматривающий строительство Регионального сервисного центра на территории Беюк-Шор. Компания Stadler также профинансирует строительство Центра.

Центр будет осуществлять ремонт и техобслуживание всех типов транспортных средств производства Stadler, в настоящее время активно используемых на железных дорогах Азербайджана.

Х.Насирзаде, Б.Рустамбеков