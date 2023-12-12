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Цена на нефть

11.12 $/bbl +/- WTI 71.32 +0.09 Brent 76.03 +0.19

ТЭК 12.12.2023 16:17

Нефть перешла к снижению

Цены на нефть начали слабо снижаться днем во вторник.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:56 подешевели на $0,18 (0,24%) - до $75,85 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,12 (0,17%) и составили $71,2 за баррель.

"Настроение рынка остается негативным, - написал аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Тамаш Варга. - С точки зрения фундаментальных показателей положение на нефтяном рынке не внушает оптимизма, в том числе прогнозы спроса также не исправляют ситуацию".

Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает снижение курса доллара в преддверии публикации данных о ноябрьской инфляции в США и итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Аналитики в целом ожидают, что инфляция в Штатах в ноябре замедлилась до 3,1% с октябрьских 3,2%, что позволит Федрезерву сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне.

Также участники рынка ждут ежемесячных отчетов от Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК и Минэнерго США.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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