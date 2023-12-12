Падение цен на нефть усилилось до 3%, Brent на уровне $73,8 за баррель

Нефть теряет в цене 3% на торгах во вторник, стоимость WTI опускалась ниже $69 за баррель и находится около минимума с конца июня.

Трейдеры оценивают данные о динамике потребительских цен в США за ноябрь. Инфляция в Штатах в прошлом месяце замедлилась до 3,1% в годовом выражении с 3,2% месяцем ранее, в то время как базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, осталась на уровне 4%.

Устойчивость инфляции в США означает, что Штаты будут стремиться обеспечить достаточное предложение нефти на рынке, чтобы сдерживать рост цен в преддверии президентских выборов, отмечают эксперты.

Курс доллара США отыграл часть падения после публикации данных по инфляции. Долларовый индекс DXY теряет 0,16%, тогда как ранее его падение превышало 0,3%.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:50 составила $73,8 за баррель, что на $2,23 (2,93%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $2,16 (3,03%), до $69,16 за баррель.

"Настроение рынка остается негативным, - написал аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Тамаш Варга. - С точки зрения фундаментальных показателей положение на нефтяном рынке не внушает оптимизма, в том числе прогнозы спроса также не исправляют ситуацию".