Байден не сомневается, что Украина вступит в НАТО

Президент США Джо Байден заявил об уверенности в том, что Украина в будущем станет членом НАТО, но отметил, что "до этого нужно решить ряд вопросов".
"Украина будет в НАТО, в этом нет сомнений. Мы заявили на саммите в Вильнюсе, что Украина станет членом альянса, когда все союзники согласятся с этим и когда условия будут выполнены", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
Байден добавил, что по его мнению в настоящее время вопрос о присоединении Киева к альянсу еще не актуален, так как все внимание должно быть сфокусировано не на этой теме, а на украинском кризисе.
В конце ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации, до этого необходимо реализовать реформы, по которым союзники подготовили рекомендации.
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