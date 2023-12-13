Саммит COP28 одобрил соглашение об отходе от ископаемого топлива к 2050 году

Страны - участницы климатического саммита COP28 в среду одобрили без возражений итоговый документ, предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами и предписывающий отказ от использования ископаемого топлива к 2050 году.
"Мы разработали надежный план действий, чтобы сохранить цель по ограничению роста температуры в 1,5 градуса по Цельсию. Это сбалансированный план, направленный на сокращение выбросов", - заявил председатель COP28 султан Ахмед аль-Джабер.
Согласно плану, странам следует "отказаться от использования ископаемого топлива в энергетических системах справедливым, упорядоченным и равноправным путем и активизировать усилия в это десятилетие, чтобы достичь чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году".
Новый проект, однако, не содержит пункты об обязательствах по поэтапному отказу от использования ископаемого топлива, к принятию которых призывали многие страны, общественные организации и ученые, отмечают западные СМИ.
Проект подвергся критике за то, что он оставляет множество возможностей для поиска обходных путей, которые могут позволить странам продолжать расширять использование ископаемого топлива. В частности, документ не запрещает использование переходных видов топлива, к которым относится и природный газ, применение которого также загрязняет окружающую среду.
Тем не менее, член Еврокомиссии по борьбе с изменением климата Вопке Хукстра заявил, что "впервые за 30 лет мы можем увидеть начало конца использования ископаемого топлива".
"Это очень значительный шаг на пути к достижению цели ограничения роста температуры в 1,5 градуса по Цельсию", - добавил Хукстра.
В среду также были представлены некоторые другие документы, касающиеся вопросов финансирования, необходимого для помощи бедным странам в адаптации к глобальному потеплению и борьбе с загрязнением окружающей среды. По данным агентства Associated Press, многие финансовые вопросы будут решены в течение следующих двух лет на конференциях по климату в Азербайджане и Бразилии.
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