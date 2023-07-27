Июль 2023 года побьет мировой рекорд по экстремальной жаре - Гутерриш

Июль 2023 года станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, необходимо принять срочные меры по борьбе с климатическими изменениями, чтобы избежать катастрофы, заявил в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Сегодня всемирная метеорологическая служба и европейская организация Copernicus опубликовали официальные данные, которые подтверждают, что июль 2023 года станет самым жарким месяцем в мировой истории", - сказал Гутерриш на пресс-конференции.

"Климатические изменения уже происходят, они ужасают, и это только начало", - добавил он.

По его словам, июль побьет исторические рекорды по температурным показателям, даже несмотря на то, что в ближайшие несколько дней ожидается некоторое похолодание.

"Согласно данным, которые были опубликованы сегодня, в июле 2023 года метеорологи наблюдали три самые жаркие недели за всю историю и зафиксировали самую высокую температуру воды в океане за июльский период", - добавил он.

Генсек ООН также заявил о последствиях аномальной жары.

"Детей уносят муссонные дожди, семьи бегут от пожаров, рабочие теряют сознание от палящего зноя. Для огромных частей Северной Америки, Азии, Африки и Европы - это жестокое лето. Для планеты это катастрофа", - подчеркнул он.

По словам Гутерриша, "эра глобального потепления завершилась, настала эра глобального кипения".

В связи с этим генсек ООН призвал мировых лидеров немедленно принять действия по борьбе с климатическими изменениями во избежание еще более трагичных последствий.

"Лидеры должны взять все в свои руки. Больше никаких колебаний, никаких оправданий, никаких ожиданий того, что кто-то другой начнет действовать первым. У нас на это просто-напросто нет времени", - заявил он.

По мнению генсека ООН, на практике это означает принятие мер по сокращению глобальных выбросов парниковых газов, в частности, от стран G20.

"Нам необходима новая перспективная цель по сокращению выбросов от стран-членов G20. (...) Нужно, чтобы развитые страны как можно больше приблизились к нулевому уровню выбросов к 2040 году, а развивающиеся экономики - к 2050 году при поддержке развитых стран", - сказал генсек организации.

Кроме того, он призвал страны к совместным усилиям по ускорению перехода к экологически чистой энергетике.

"Все стороны должны сплотиться, чтобы ускорить справедливый и сбалансированный переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, по мере этого остановить расширение нефтегазовой отрасли", - сказал он.

По его словам, вместе с переходом к возобновляемой энергетике нужно принимать меры по ограничению роста температур 1,5 градусами по Цельсию.

"Все еще возможно ограничить рост температур 1,5 градусами по Цельсию и избежать самых серьезных климатических изменений, но лишь с помощью немедленных, кардинальных мер", - заявил он.

Помимо этого, по его словам, необходимо, чтобы развитые страны к 2035 году перешли на экологически чистое производство электричества, а остальные страны - к 2040 году.

Гутерриш также призвал компании, финансовые институты представить на саммите ООН по климатическим амбициям в сентябре планы по переходу к "зеленой" энергетике, а также "прекратить кредитование проектов ископаемого топлива, инвестиции в него".

Генсек ООН заявил о важности адаптации к новым повышенным температурам и призвал инвестировать в соответствующие проекты. Кроме того, он заявил, что развитым странам необходимо представить план по удвоению к 2025 году финансирования проектов по адаптации к новым климатическим реалиям.

Он подчеркнул, что для принятия мер по борьбе с климатическими изменениями есть все возможности и платформы, в том числе, саммит G20, который пройдет в декабре в Дели, саммит ООН по климатическим амбициям, а также COP28, который запланирован на ноябрь-декабрь.