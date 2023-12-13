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СНГ 13.12.2023 21:42

АБР улучшил прогноз роста ВВП Казахстана на 2023г до 4,5%, на 2024г - сохранил на уровне 4,3%

Прогноз роста ВВП страны на 2024 год сохранен на уровне 4,3%.

Как отметил АБР, ВВП Казахстана в январе-сентябре 2023 года возрос на 4,7% за счет увеличения добычи нефти и жилищного строительства, поддерживаемого государственными программами. Рост в горнодобывающей промышленности составил 5,4%, в сфере строительства - 12,6%, услуг - 5,1%, в обрабатывающей промышленности - 3,2%. При этом отмечается, что неблагоприятные погодные условия привели к падению сельскохозяйственного производства на 9,9%.

Вместе с тем, АБР ухудшил прогноз по инфляции в стране: в этом году ожидает ее на уровне 14% (сентябрьский прогноз - 12,7%), в 2024 году - 8,7% (7,6% в сентябре).

Экономика Казахстана по итогам 2022 года выросла на 3,1%, инфляция составила 20,3%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКОНОМИКА, АБР, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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