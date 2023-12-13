AZAL и китайская Hainan Airlines договорились о сотрудничестве

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и китайская Hainan Airlines заключили прорейтовое соглашение.
«Это соглашение открывает возможность пассажирам обеих авиакомпаний приобретать единые билеты для путешествий через Баку и Пекин по новым направлениям и привлекательным тарифам», - говорится в сообщении AZAL.
По информации авиакомпании, путешествуя с AZAL через Пекин, пассажиры получают доступ к 28 направлениям в Китае, которые обслуживает Hainan Airlines. Кроме того, Hainan Airlines предлагает пассажирам AZAL путешествовать по таким международным направлениям из Пекина, как Бангкок, Пхукет, Токио и Тайбэй.
«Партнерство также позволяет пассажирам Hainan Airlines использовать глобальную маршрутную сеть AZAL через Баку, предлагая путешествия в разные города мира», - уточняет авиаперевозчик.
«Партнерство открывает новые возможности для пассажиров. Так, наши граждане могут путешествовать из Баку в города Китая и других стран, и в то же время путешественники из Китая могут отправиться через Баку в разные страны мира по единому билету и более доступным тарифам. В настоящее время ведется соответствующая работа по сотрудничеству с другими китайскими авиакомпаниями», — отметил первый заместитель исполнительного директора AZAL Назим Самедов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Авиабилеты можно приобрести в официальных кассах и аккредитованных агентствах Azerbaijan Airlines.
Н.Аббасова
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