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Транспорт и связь 13.12.2023 17:24

AZAL и китайская Hainan Airlines договорились о сотрудничестве

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и китайская Hainan Airlines заключили прорейтовое соглашение.

«Это соглашение открывает возможность пассажирам обеих авиакомпаний приобретать единые билеты для путешествий через Баку и Пекин по новым направлениям и привлекательным тарифам», - говорится в сообщении AZAL.

По информации авиакомпании, путешествуя с AZAL через Пекин, пассажиры получают доступ к 28 направлениям в Китае, которые обслуживает Hainan Airlines. Кроме того, Hainan Airlines предлагает пассажирам AZAL путешествовать по таким международным направлениям из Пекина, как Бангкок, Пхукет, Токио и Тайбэй.

«Партнерство также позволяет пассажирам Hainan Airlines использовать глобальную маршрутную сеть AZAL через Баку, предлагая путешествия в разные города мира», - уточняет авиаперевозчик.

«Партнерство открывает новые возможности для пассажиров. Так, наши граждане могут путешествовать из Баку в города Китая и других стран, и в то же время путешественники из Китая могут отправиться через Баку в разные страны мира по единому билету и более доступным тарифам. В настоящее время ведется соответствующая работа по сотрудничеству с другими китайскими авиакомпаниями», — отметил первый заместитель исполнительного директора AZAL Назим Самедов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Авиабилеты можно приобрести в официальных кассах и аккредитованных агентствах Azerbaijan Airlines.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КИТАЙ, AZAL, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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