Финляндия откроет для войск США 15 районов

Финляндия откроет для войск США 15 военных районов, сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (Antti Hakkanen).
Глава оборонного ведомства и министр иностранных дел Элина Валтонен (Elina Valtonen) прокомментировали на пресс-конференции одобренное в четверг правительством соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA) между Финляндией и Соединенными Штатами, которое планируется подписать в США в будущий понедельник.
"Соглашение о сотрудничестве в области обороны не будет официально утверждено до тех пор, пока оно не будет рассмотрено парламентом", - подчеркнул Хяккянен.
Как отмечали министры, соглашение будет способствовать оборонному сотрудничеству и проведению учений между Финляндией и Соединенными Штатами. Например, больше не будет необходимости договариваться обо всех перебросках войск или техники на высоком уровне, как это было до сих пор.
DCA также включает в себя согласованные районы, где американские солдаты могут действовать и где Соединенные Штаты могут хранить или транспортировать оружие и другую военную технику.
Хяккянен отказался перечислять их более подробно.
В этих военных районах также будут объекты, доступные только Соединенным Штатам.
В соглашении не указано, сколько американских солдат и гражданских лиц прибудет в Финляндию. Это станет ясно позже, когда будет принято решение о практическом сотрудничестве.
Соглашение также определяет ряд правовых вопросов. По словам Валтонен, США имеют первичную юрисдикцию в отношении своих собственных солдат и гражданских лиц, направляемых в Финляндию.
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