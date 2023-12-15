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Бизнес и законодательство 15.12.2023 15:52

Азербайджан в январе-октябре сократил экспорт минеральных удобрений на 15%, импорт – увеличил на 46%

Азербайджан в январе-октябре 2023 года экспортировал 257,581 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 15,3% меньше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Общая стоимость экспортированных минеральных удобрений составила $63 млн 552,5 тыс. (спад на 65%).

В то же время импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-октябре составил 120,573 тыс. тонн (рост на 45,8%) на сумму $62 млн 938,1 тыс. (спад на 7,9%).

Производством минеральных удобрений в Азербайджане занимается SOCAR Carbamide Plant.

SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.

Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн. Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, включая 500 млн евро - заемные средства.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: УДОБРЕНИЯ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ


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