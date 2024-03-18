Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8507 RUR   0.0182 GBR   2.1644 TRY   0.0526

Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 81.04 -0.22 Brent 85.34 -0.08
Бизнес и законодательство 18.03.2024 12:00

Азербайджан в январе увеличил в экспорт минеральных удобрений в 2,3 раза, импорт - в 2 раза

Азербайджан в январе 2024 года экспортировал 63,683 тыс. тонн минеральных удобрений, что в 2,3 раза больше показателя января 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Общая стоимость экспортированных минеральных удобрений составила $10 млн 356,7 тыс. (рост на 10,6%).

В то же время импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе составил 13,021 тыс. тонн (рост в 2 раза) на сумму $4 млн 184,5 тыс. (спад на 10,5%).

Производством минеральных удобрений в Азербайджане занимается SOCAR Carbamide Plant.

SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.

Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн. Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, включая 500 млн евро - заемные средства.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УДОБРЕНИЯ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ


Похожие новости


Азербайджан увеличил в 2023г экспорт минеральных удобрений на 0,6%, импорт - на 32,7% Азербайджан в январе-ноябре 2023г сократил экспорт минеральных удобрений на 10%, импорт - увеличил на 35% Азербайджан в январе-октябре сократил экспорт минеральных удобрений на 15%, импорт – увеличил на 46% Азербайджан в январе-сентябре сократил экспорт минеральных удобрений на 28% Азербайджан в январе-августе сократил экспорт минеральных удобрений на 33% Азербайджан в январе-июне сократил экспорт минеральных удобрений на 26% Азербайджан в январе-мае сократил экспорт минеральных удобрений на 15% Азербайджан в январе-апреле увеличил экспорт минеральных удобрений на 8% Азербайджан в январе-марте увеличил экспорт минеральных удобрений на 17% Казахстан ограничивает экспорт ряда удобрений

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az