Азербайджан в январе увеличил в экспорт минеральных удобрений в 2,3 раза, импорт - в 2 раза

Азербайджан в январе 2024 года экспортировал 63,683 тыс. тонн минеральных удобрений, что в 2,3 раза больше показателя января 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Общая стоимость экспортированных минеральных удобрений составила $10 млн 356,7 тыс. (рост на 10,6%).
В то же время импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе составил 13,021 тыс. тонн (рост в 2 раза) на сумму $4 млн 184,5 тыс. (спад на 10,5%).
Производством минеральных удобрений в Азербайджане занимается SOCAR Carbamide Plant.
SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.
Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн. Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, включая 500 млн евро - заемные средства.
Б.Рустамбеков
Алиев поздравил Путина с победой на выборах президента РФ
Алиев зажег костер Новруза в Ханкенди
Баку и Токио завершили переговоры в рамках вступления Азербайджана в ВТО
Азербайджан входит в группу стран с низким уровнем террористических рисков - Global Terrorism Index 2024
Власти Исландии эвакуировали население Гриндавика из-за извержения вулкана
Mercedes-Benz тестирует человекоподобных роботов на заводе в Венгрии
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Новые санкции США создают операционные сложности, флот работает в штатном режиме
Путин побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом
Китай изучает возможность присоединиться к швейцарской конференции по Украине
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”
В Азербайджане состоялся B2B Forum с участием компаний из Латвии, Эстонии и Финляндии
Председатель Совета высшего образования Турции посетил Бакинскую высшую школу нефти
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы