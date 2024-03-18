Азербайджан в январе увеличил в экспорт минеральных удобрений в 2,3 раза, импорт - в 2 раза

Азербайджан в январе 2024 года экспортировал 63,683 тыс. тонн минеральных удобрений, что в 2,3 раза больше показателя января 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Общая стоимость экспортированных минеральных удобрений составила $10 млн 356,7 тыс. (рост на 10,6%).

В то же время импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе составил 13,021 тыс. тонн (рост в 2 раза) на сумму $4 млн 184,5 тыс. (спад на 10,5%).

Производством минеральных удобрений в Азербайджане занимается SOCAR Carbamide Plant.

SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.

Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн. Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, включая 500 млн евро - заемные средства.

Б.Рустамбеков