Азербайджан в январе-августе сократил экспорт минеральных удобрений на 33%

Азербайджан в январе-августе 2023 года экспортировал 161,936 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 33,3% меньше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Общая стоимость экспортированных минеральных удобрений составила $41 млн 845,7 тыс. (спад на 70,6%).

В то же время импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-августе составил 85,611 тыс. тонн (рост на 63,9%) на сумму $47 млн 781,4 тыс. (рост на 8,4%).

Производством минеральных удобрений в Азербайджане занимается SOCAR Carbamide Plant.

SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.

Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн. Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, включая 500 млн евро - заемные средства.

Б.Рустамбеков