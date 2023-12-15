SOCAR и bp поддержат разработку «дорожной карты» снижения уровня метана в нефтегазовом секторе Азербайджана

Компании SOCAR и bp договорились о сотрудничестве в области снижения уровня метана в нефтегазовом секторе Азербайджана.

«SOCAR и bp на совместном мероприятии в пятницу объявили о новой инициативе сотрудничества, направленной на снижение уровня метана в нефтегазовом секторе Азербайджана. Эти две компании, подписавшие «Руководящие принципы по метану» (MGP), будут тесно сотрудничать для продвижения усилий по сокращению выбросов метана в стране», - говорится в совместном пресс-релизе SOCAR и bp.

По их информации, 30 ноября 2023 года, MGP объявила о своей новой инициативе по глобальному сокращению выбросов метана (AGMR), направленной на ускорение сокращения выбросов метана на уровне стран.

«Работая вместе в рамках этой инициативы, SOCAR и BP соберут вместе ключевые заинтересованные стороны, партнеров, исследовательские институты и руководство правительства для поддержки усилий по разработке специальной дорожной карты, отвечающей требованиям энергетического сектора Азербайджана», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия SOCAR и bp подписали Меморандум о взаимопонимании. В соответствии с документом, компании договорились о совместной работе над развитием знаний и навыков в области снижения уровня метана, измерения выбросов, отчетности, проверок, технологий и технических знаний.

«Подписание этого меморандума подтверждает нашу приверженность дальнейшему укреплению наших взаимоотношений. Мы уверены, что это сотрудничество внесет значительный вклад в сокращение выбросов метана и защиту климата. Вместе мы будем делиться опытом и идеями в области технологий управления метаном, определять возможности для совместных технологических испытаний и кампаний, а также способствовать повышению осведомленности о сокращении выбросов метана», - сказал вице-президент SOCAR Афган Исаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

«Мы очень рады подписать этот важный документ, направленный на значительное сокращение выбросов метана в Азербайджане, что позволит нам объединить наши усилия в этой сфере. (…) Мы верим, что вместе сможем оказать более мощную поддержку усилиям промышленности, общества и правительства по сокращению выбросов метана. Как долгосрочный и надежный партнер Азербайджана, мы продолжим тесное сотрудничество с SOCAR с тем, чтобы вносить существенные изменения в метановую сферу страны», - отметил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

Н.Аббасова