Саперами Минобороны Азербайджана в Карабахе и В.Зангезуре от мин очищено в 2023г около 7 тыс. га

Инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской армии в 2023 году обнаружено и обезврежено более 2,3 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов в Карабахе и Восточном Зангезуре, сообщили в пятницу в министерстве обороны Азербайджана.
«В 2023 году, в целом, на 6863 гектарах земли на освобожденных территориях инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии были обнаружены и обезврежены 234 единицы противопехотных, 706 единиц противотанковых мин и 1405 единиц неразорвавшихся боеприпасов», - говорится в сообщении военного ведомства.
В нем отмечается, что расчищено от снега 1,730 км дорог, проложено 13,660 км новых путей обеспечения.
«Основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях», - заявили в министерстве, сообщив, что часть мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных в Карабахском экономическом районе, была уничтожена методами подрыва и сжигания в учебном центре «Гедекбурун» Агдеринского района.
Р.Керимов
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