Саперами Минобороны Азербайджана в Карабахе и В.Зангезуре от мин очищено в 2023г около 7 тыс. га

Инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской армии в 2023 году обнаружено и обезврежено более 2,3 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов в Карабахе и Восточном Зангезуре, сообщили в пятницу в министерстве обороны Азербайджана.

"В 2023 году, в целом, на 6930 гектарах земли на освобожденных территориях инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии были обнаружены и обезврежены 234 единицы противопехотных, 721 единиц противотанковых мин и 1405 единиц неразорвавшихся боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях", - заявили в министерстве, сообщив, что часть мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных в Карабахском экономическом районе, была уничтожена методами подрыва и сжигания в учебном центре "Гедекбурун" Агдеринского района.

Надлежащие меры по инженерному обеспечению на освобожденных территориях будут продолжены в плановом порядке и в 2024 году.

Б.Рустамбеков