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Дальнее зарубежье 17.12.2023 12:15

Избирателей из Косово организованно доставляют в центральную Сербию для голосования на парламентских выборах

Более 10 тыс. косовских сербов смогут принять участие в парламентских выборах в воскресенье, для них открыты избирательные участки в городах Рашка, Куршумлия, Вране и Тутин в центральной Сербии, передает телерадиоканал РТС.

По его данным, желающих проголосовать организованно перевозят к избирательным участкам на автобусах, другие избиратели добираются на частных автомобилях. На КПП "Мердаре", который расположен на административной границе Косово и центральной Сербии, образовались автомобильные пробки.

Власти в Приштине в этот раз не дали возможности косовским сербам принять участие в выборах непосредственно в местах их проживания. На предыдущих выборах в Сербии в 2022 году такая возможность у косовских сербов была, тогда голоса собирали сотрудники миссии ОБСЕ и доставляли их в центральную Сербию.

Более 8,2 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 местного времени (10:00 по Баку) в Сербии, 6,5 млн граждан страны, имеющих право голоса, смогут принять участие в парламентских, региональных и местных выборах, которые проходят в стране в воскресенье.

Участки будут работать до 20:00 местного времени (23:00 по Баку).

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Тэги: СЕРБИЯ, ВЫБОРЫ, КОСОВО, ИЗБИРАТЕЛИ


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