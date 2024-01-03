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Коалиция Вучича одержала победу на выборах в Сербии

Коалиция "Сербия не должна останавливаться", лидером которой является президент страны Александр Вучич, одержала победу на парламентских выборах, получив 46,75% голосов избирателей - таковы окончательные данные, оглашенные в среду Республиканской избирательной комиссией.

На второе место с 23,66% голосов избирателей вышла оппозиционная коалиция "Сербия против насилия".

Республиканская избирательная комиссия опубликовала окончательные результаты парламентских выборов после того, как 30 декабря и 2 января на ряде избирательных участков прошло повторное голосование. Это было связано с тем, что в день голосования 17 декабря на этих избирательных участках было невозможно утвердить результаты, или они были аннулированы из-за выявленных нарушений.

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Тэги: СЕРБИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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