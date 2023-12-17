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Дальнее зарубежье 17.12.2023 12:55

Россия не имеет никаких причин воевать со странами НАТО, заявил Путин

У России нет никакого интереса воевать со странами НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Президент любой крупной страны, натовской страны, а тем более, единственного хозяина НАТО, а США являются хозяевами НАТО, это их задний двор, вся организация НАТО, не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни военного, - воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, отрывок из которого он опубликовал в своем телеграм-канале.

Напротив, по его словам, Россия заинтересована в развитии отношений с этими странами.

Как заявил Путин, у России нет проблем с государствами альянса, эти проблемы создаются искусственно, так как такой конкурент, как Россия, не нужен.

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, ОТНОШЕНИЯ


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