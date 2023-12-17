Россия не имеет никаких причин воевать со странами НАТО, заявил Путин

У России нет никакого интереса воевать со странами НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Президент любой крупной страны, натовской страны, а тем более, единственного хозяина НАТО, а США являются хозяевами НАТО, это их задний двор, вся организация НАТО, не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни военного, - воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, отрывок из которого он опубликовал в своем телеграм-канале.
Напротив, по его словам, Россия заинтересована в развитии отношений с этими странами.
Как заявил Путин, у России нет проблем с государствами альянса, эти проблемы создаются искусственно, так как такой конкурент, как Россия, не нужен.
Кандидатура Эльшада Мусаева выдвинута на пост президента Азербайджана
Алиев направил письмо с соболезнованиями в связи с кончиной эмира Кувейта
Фазиль Мустафа и Захид Орудж планируют участие на выборах президента Азербайджана в феврале 2024 года
Bank Respublika по итогам 11 мес. сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF
Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 11 мес. выросли на 13%
Азербайджан в январе-ноябре сократил добычу золота на 16%, серебра - на 50%
ТЦ «Шахдаг» ожидает в 2024г рост турпотока на 15-20%
Компания GM Construction получила подряд на 5,1 млн манатов на строительство школы в Евлахе
Покупки в последнюю субботу перед Рождеством планируют 142 млн американцев
ГААД получит 1,7 млн манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Четверо студентов Бакинской высшей школы нефти удостоены «Стипендии имени Гейдара Алиева»
Совершай праздничные платежи с картой Yelo в рас-сроч-ку!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире