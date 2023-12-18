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Дальнее зарубежье 18.12.2023 20:07

Хуситы взяли ответственность за нападение на два судна в районе Красного моря

Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за удары по танкеру и контейнеровозу, связанным с Израилем, в районе Красного моря, передает агентство ЭФЭ со ссылкой на представителя хуситов.

По словам Яхьи Сари, хуситы совершили "серию действий в поддержку палестинского народа", проведя операцию против двух "кораблей, связанных с сионистами". По его словам, атаку против судов провели гидросамолеты.

Он добавил, что хуситы и впредь намерены "препятствовать заходу в Красное и Аравийское моря всех кораблей, направляющихся в израильские порты". Остальным судам хуситы гарантируют безопасность.

Оба судна шли в районе Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море и Аденский залив Аравийского моря. Одно из них - Swan Atlantic шло под флагом Каймановых островов, а второе, MSC Clara, перевозило контейнеры под флагом Панамы, отмечает ЭФЭ.

Атаки йеменских хуситов уже привели к росту цен на нефть и природный газ. Ряд судоходных компаний, включая A.P. Moeller-Maersk AS и Hapag-Lloyd, объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море.

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Тэги: ЙЕМЕН, ХУСИТЫ, АТАКА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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