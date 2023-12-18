Хуситы взяли ответственность за нападение на два судна в районе Красного моря

Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за удары по танкеру и контейнеровозу, связанным с Израилем, в районе Красного моря, передает агентство ЭФЭ со ссылкой на представителя хуситов.
По словам Яхьи Сари, хуситы совершили "серию действий в поддержку палестинского народа", проведя операцию против двух "кораблей, связанных с сионистами". По его словам, атаку против судов провели гидросамолеты.
Он добавил, что хуситы и впредь намерены "препятствовать заходу в Красное и Аравийское моря всех кораблей, направляющихся в израильские порты". Остальным судам хуситы гарантируют безопасность.
Оба судна шли в районе Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море и Аденский залив Аравийского моря. Одно из них - Swan Atlantic шло под флагом Каймановых островов, а второе, MSC Clara, перевозило контейнеры под флагом Панамы, отмечает ЭФЭ.
Атаки йеменских хуситов уже привели к росту цен на нефть и природный газ. Ряд судоходных компаний, включая A.P. Moeller-Maersk AS и Hapag-Lloyd, объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море.
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