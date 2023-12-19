На юго-западе Исландии вблизи столицы извергается вулкан

Извержение вулкана началось в ночь на вторник на юго-западе Исландии на полуострове Рейкьянес вблизи столицы Рейкьявика, сообщают западные СМИ.
"На полуострове Рейкьянес началось извержение. Его можно наблюдать на веб-камерах, оно идет недалеко от горы Хагафелл", - заявили в исландском метеорологическом бюро.
Вулкан стал извергаться в 22:17 понедельника по местному времени (2:17) после серии слабых землетрясений. Бюро решило направить на место событий вертолет, чтобы установить точные масштабы природного явления.
СМИ напоминают, что после того, как в ноябре специалисты зафиксировали в Исландии повышенную сейсмическую активность, в стране действует повышенный уровень угрозы извержения вулканов. 11 ноября власти эвакуировали 4 тыс. жителей города Гриндавик, находящегося в 40 км к югу от столицы.
В Исландии расположены 33 действующих вулкана - больше, чем в какой-либо иной стране Европы.
На полуострове Рейкьянес вулканических извержений не случалось с VIII века по 2021 год. Затем они снова стали происходить - в отдаленных ненаселенных районах. Вулканологи предполагают, что этот процесс может быть началом новой эпохи вулканической активности в регионе.
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