В Исландии объявили чрезвычайное положение из-за угрозы извержения вулкана

Власти в Исландии объявили чрезвычайное положение, а также распорядились эвакуировать тысячи жителей города Гриндавик на юго-западе страны в связи с угрозой извержения вулкана, передает британский канал Sky News.
Это решение было принято в связи с тем, что с конца октября на полуострове Рейкьянес зафиксировали более 24 тыс. толчков, причем накануне произошло аж 800 толчков. Накануне два сильных землетрясения ощущались в столице Рейкьявике и на большей части южного побережья страны.
По информации метеорологического бюро Исландии, скопление магмы под землей на глубине около 5 км, в случае, если она начнет двигаться к поверхности, может привести к извержению вулкана.
В бюро также заявили, что извержение может произойти в течение нескольких дней, однако на данном этапе эксперты не могут определить, где и когда именно это случится.
В связи с обстановкой власти также распорядились о закрытии популярного у туристов геотермального курорта "Голубая лагуна".
С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло три извержения: в марте 2021 года, в августе 2022 года и в июле 2023 года. Все они произошли вдали от инфраструктуры или населенных пунктов.
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