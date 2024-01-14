На юго-западе Исландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана началось в воскресенье на полуострове Рейкьянес севернее города Гриндавик на юго-западе Исландии.
По сообщению исландского радио, извержению предшествовала серия небольших землетрясений.
Незадолго до извержения сотрудники службы гражданской обороны Исландии провели эвакуацию населения города.
По сообщению радио, в настоящее поток лавы уже сформировался, и он увеличивается, однако точное место откуда вырывается лава пока определить не представляется возможным. Также разрастается и вызванная извержением трещина в земле.
Для получения более детальной информации над местом происшествия постоянные облеты совершает вертолет службы гражданской обороны.
По словам сотрудницы этой службы Хьордис Гудмюндсдоттир, "пока можно лишь сказать, что все происходит в достаточной близости от города Гриндавик".
После того, как в ноябре специалисты зафиксировали в Исландии повышенную сейсмическую активность, в стране действует повышенный уровень угрозы извержения вулканов.
На полуострове Рейкьянес вулканических извержений не случалось с VIII века по 2021 год. Затем они снова стали происходить - в отдаленных ненаселенных районах. Вулканологи предполагают, что этот процесс может быть началом новой эпохи вулканической активности в регионе.
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