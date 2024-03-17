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Происшествия 17.03.2024 09:29

Власти Исландии эвакуировали население Гриндавика из-за извержения вулкана

Жителей города Гриндавика и туристов, находившихся на курорте "Голубая лагуна", эвакуировали из-за извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщил телеканала CNN.

По данным местных властей, на геотермальном курорте "Голубая лагуна" находилось около 700 человек, в том время как жителей города было "достаточно мало".

СМИ отмечают, что это четвертое извержение вулкана на полуострове за последние три месяца.

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Тэги: ИСЛАНДИЯ, ВУЛКАН, ИЗВЕРЖЕНИЕ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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