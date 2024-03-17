Власти Исландии эвакуировали население Гриндавика из-за извержения вулкана

Жителей города Гриндавика и туристов, находившихся на курорте "Голубая лагуна", эвакуировали из-за извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщил телеканала CNN.
По данным местных властей, на геотермальном курорте "Голубая лагуна" находилось около 700 человек, в том время как жителей города было "достаточно мало".
СМИ отмечают, что это четвертое извержение вулкана на полуострове за последние три месяца.
Минобороны Азербайджана соболезнует Пакистану в связи с гибелью военных в результате атаки террористов
Премьер Грузии призывает сохранять динамику отношений с Азербайджаном
Число останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 18 человек - Генпрокуратура Азербайджана
Спрос на азербайджанский газ в Европе будет расти с каждым годом - Алиев
Азербайджанские инвесторы вложили в экономику Грузии $3,4 млрд - Алиев
Азербайджан в 2023 году квоту на вылов рыбы использовал на 99,8%
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Нигер выходит из военного соглашения с США
Мадуро поборется за переизбрание президентом Венесуэлы
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Японии у Фукусимы
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Илькин Гулиев назначен председателем Рабочей Группы по Финансовым услугам Немецко-азербайджанской внешнеторговой палаты
Состоялась встреча между руководством Банка Республика и Bank of New York Mellon
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы