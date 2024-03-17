Власти Исландии эвакуировали население Гриндавика из-за извержения вулкана

Жителей города Гриндавика и туристов, находившихся на курорте "Голубая лагуна", эвакуировали из-за извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщил телеканала CNN.

По данным местных властей, на геотермальном курорте "Голубая лагуна" находилось около 700 человек, в том время как жителей города было "достаточно мало".

СМИ отмечают, что это четвертое извержение вулкана на полуострове за последние три месяца.